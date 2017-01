José Coronado, Quim Gutierrez, Julio Iglesias Jr, Eduard Punset y los 1000 programas de El Hormiguero 3.0

-El lunes, 18 de marzo, estarán en “El Hormiguero 3.0” los actores José Coronado y Quim Gutierrez para presentarnos la película Los últimos días, que se estrena el próximo 27 de marzo. Este thriller, ambientado en la España contemporánea, nos presenta un panorama apocalíptico: una misteriosa enfermedad se ha extendido por todo el planeta y la humanidad ha desarrollado un pánico irracional a salir al exterior, algo que provoca la muerte fulminante. Pronto, la población mundial se queda encerrada en los edificios. Mientras la civilización se desmorona, Marc (Quim Gutiérrez) emprende una odisea en busca de Julia, su novia desaparecida, sin poder salir a la calle. En su viaje por encontrar a Julia, Marc realiza el mismo recorrido de cada día, pero lo que antes era un trayecto de veinte minutos en metro se convierte, tras el apocalipsis, en una odisea de tres días llena de peligros. En ese día a día Marc debe convivir con Enrique (José Coronado), un antiguo empleado de la empresa en la que trabajaba.

-El martes,19 de marzo acude al plató Julio Iglesias Jr.para presentarnos su nuevo proyecto musical, que se mueve en el terreno del dance y cuyo primer single se titula Piece of my love, que ha hecho en colaboración con el Dj español Abel The Kid. Para este tema han contado además con la colaboración de los compositores Anoop Dogg y Dabruk, y, junto con el resto de temas, estará a la venta a finales de mes en un disco que, previsiblemente, llevará el título de “Show Me The Money”. Julio también nos hablará de su paso por el programa de Antena 3 Splash, famosos al agua, donde muy pronto le veremos participar. Julio nos contará los pormenores de los entrenamientos y comentará con nosotros algunos de los saltos de trampolín que ya hemos visto.

-El miércoles, 20 de marzo, viene a “El Hormiguero 3.0” el divulgador científico y escritor Eduard Punset para hablarnos de su último libro, Lo que nos pasa por dentro (Editorial Destino), un compendio de reflexiones, respuestas e interrogantes sobre la vida, pero desde el punto de vista de lo que ocurre dentro de nuestro organismo para, de esa forma, aprender a manejarnos por fuera. En esta obra, Punset pasa revista al estado emocional de la sociedad basándose, como siempre, en los avances científicos más recientes. Este popular divulgador es un fenómeno sin precedentes en España. Ha vendido más de un millón de libros de no-ficción, sobre todo de temas científicos, dirige su propio programa de televisión, una revista mensual y una fundación dedicada a la investigación social.

-Y el jueves, 21 de marzo, “El Hormiguero” celebra con un programa especial su emisión número 1.000, recuperando algunos de los mejores momentos vividos a lo largo de siete temporadas, con vídeos de backstage, material inédito con algunas de las celebrities que han pisado el plató de Pablo Motos y muchas más sorpresas.