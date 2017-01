El Hormiguero, nominado a un Emmy

El Hormiguero no para de darnos alegrías, después de su éxito de audiencia en Antena3, el programa de Pablo Motos opta a un premio Emmy en la categoría de mejor programa de entretenimiento. El Hormiguero compite en estos prestigiosos galardones internacionales con La expedición. Más allá de lo imposible de Mexico, The master show. Corea del Sur y The worlds stricted parents de Reino Unido. Los ganadores saldrán a la luz el próximo 21 de noviembre en un actor organizado en Nueva York.

El Hormiguero es un formato original, divertido en el que podemos disfrutar de grandes entrevistas de la mano de Pablo Motos a invitados de gran nivel nacional e internacional y a la vez aprender diariamente con las secciones de ciencia, música o magia, pero, ¿por qué crees que debería tener un Emmy El Hormiguero?