Atresmedia y la ONCE se vuelven a unir para lanzar el Rasca de El Hormiguero

Tras el éxito del Rasca de Atrapa un millón, ATRESMEDIA y la ONCE se vuelven a unir para lanzar ahora el Rasca de El Hormiguero, el único juego de lotería instantánea licenciado en España asociado a un programa de televisión.

El Rasca de El Hormiguero, que permite por sólo dos euros ganar hasta 50.000 euros al instante, está disponible en los vendedores de la ONCE, establecimientos autorizados que de forma solidaria colaboran con la ONCE y en la web oficial www.juegosonce.es. Los beneficios que se generen irán destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en línea con la misión de la ONCE y su Fundación.

En esta edición, que se estrena bajo el lema “Ahora vas y lo rascas”, hay más de 14 millones de euros en premios. Y, como novedad, quienes compartan en redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) los vídeos más desternillantes del Rasca de EL HORMIGUERO podrán llevarse a casa una de las famosas hormigas del programa que emite Antena 3. Toda la información de esta campaña está disponible en www.ahoravasylorascas.es

Respecto a la mecánica, el juego consiste en rascar el área disponible del boleto. El premio se consigue cuando en la jugada aparecen tres símbolos iguales. Además, si también se encuentra el logo de El HORMIGUERO, el resultado se duplica.

Mediante esta iniciativa, impulsada por ATRESMEDIA Diversificación, EL HORMIGUERO se une a la serie de ‘Rascas’ que inició su comercialización en 2006, convirtiéndose así en la pionera en este tipo de lotería instantánea en España.