Arturo Valls, Malena Costa, Luis Tosar y Bertín Osborne en El Hormiguero 3.0

El lunes, 3 de diciembre, estará con nosotros Arturo Valls, unos de los concursantes más carismáticos del talent show de Antena 3 Tu cara me suena, donde le hemos visto meterse en la piel de cantantes como George Michael, Marta Sánchez, Bertín Osborne o Rick Astley. Con Arturo repasaremos y comentaremos los mejores momentos del programa y nos contará algunas de las interioridades más divertidas no vistas en la televisión. Además, Arturo Valls compagina la intensidad de preparar las galas de Tu cara me suena con su trabajo como presentador del concurso Ahora caigo, espacio que sigue cosechando muy buenos datos de audiencia en la franja de las tardes de Antena 3.

-El martes, 4 de diciembre, recibimos a la modelo mallorquina Malena Costa, uno de los rostros jóvenes del momento en el mundo de la moda que recientemente ejerce como imagen de una de las fragancias de Don Algodón. Malena, de tan solo 23 años, ha consolidado ya una sólida carrera como modelo, convirtiéndose en una de las top model españolas más solicitadas. La actual pareja del jugador del Atlético de Madrid Mario Suárez nos contará sus mejores anécdotas sobre las pasarelas y charlaremos con ella también de su labor como bloggera de moda.

-El miércoles, 5 de diciembre, viene a “El Hormiguero 3.0” uno de los mejores actores españoles: Luis Tosar, que viene a presentarnos la que, según el propio actor, ha sido una de las películas que, personalmente, más le han impactado. Se trata de “Operación E”, un largometraje dirigido por Miguel Courtois, y que se estrena el 5 de diciembre. La película, basada en hechos reales, cuenta la historia de una mujer secuestrada por las FARC que da a luz a un niño en medio de la selva colombiana. En el momento del parto, la guerrillera arrebata al niño de su madre y se lo entrega a Crisanto (Luis Tosar), un modesto agricultor que sobrevive en la jungla con su joven mujer, sus cinco hijos y su suegro curandero. Crisanto deberá hacerse cargo del bebé bajo amenaza de muerte. El pequeño está gravemente enfermo pero Crisanto y los suyos están dispuestos a todo por salvarle la vida. Sin embargo todo se volverá en contra en cuando descubran que el bebé forma parte de un intercambio de rehenes pactado entre los presidentes de Colombia y Venezuela y que está poniendo a ambos países al borde de la guerra.

-Y el jueves, 6 de diciembre, tendremos en nuestro plató al presentador y cantante Bertín Osborne, que el día 4 de diciembre saca a la venta su nuevo trabajo, A mi manera (Sony Music), un disco en el que el artista ha dado un nuevo aire a sus grandes éxitos y en el que también aprovecha para hacer un homenaje a su admirado Frank Sinatra, versionando temas como Strangers in the Night, Let Me Try Again y My Way. En el álbum aparecen además dos nuevas canciones, y una de ellas, Cuando aprieta la vida -que ha sido además la elegida como primer single-, está escrita por Bertín para su mujer Fabiola y su hijo Kike. Precisamente, todos los royalties que perciba Bertín Osborne por las ventas del disco irán a parar a la Fundación que lleva su nombre y que desde 2009 trata de ayudar a todas las familias que, como ellos, tienen un hijo con lesión cerebral. Con Bertín charlaremos sobre su nuevo disco pero también recordaremos algunas de las anécdotas más divertidas de las muchas que ha vivido a lo largo de sus más de 40 años en el mundo del espectáculo.