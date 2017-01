SIGOURNEY WEAVER EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Después de su papel en la mítica película 'Alien', no hay día que Sigourney Weaver no hable sobre el tema y, como no, en su visita a 'El Hormiguero 3.0' no iba a ser una excepción. La actriz nos ha confirmado que formará parte del reparto de 'Alien 5', y que está muy emocionada con el proyecto porque tiene un guión increíble.