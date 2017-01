ANA Y ZULEMA DUATO EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Podemos afirmar sin equivocarnos que Petancas es ya la hormiga actriz. No solo hace a la perfección el papel de Donald Trump, si no que ahora también se ha atrevido a meterse en la piel de un cocinero de los pies a la cabeza, como nuestras invitadas Ana y Zulema Duato. Junto a ellas han jugado a 'He sido yo', para conocer un poco más a fondo a estas dos simpatiquisimas hermanas.