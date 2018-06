El lunes, las actrices Belén Rueda y Natalia de Molina estarán en 'El Hormiguero 3.0'

SEMANA DEL 11 DE JUNIO

El lunes, 11 de junio, estarán con nosotros en 'El Hormiguero 3.0' las actrices Belén Rueda y Natalia de Molina para hablarnos de su nueva película, 'No dormirás', un trepidante thriller de terror psicológico, dirigido por Gustavo Hernández, y que se estrena el próximo 15 de junio. La película, que ha sido uno de los fenómenos de la temporada en Argentina, viene avalada por las dos Biznagas conseguidas en el pasado Festival de Málaga. 'No dormirás' narra los métodos de ensayo usados por un grupo de teatro de vanguardia para que las representaciones sean los más realistas posible, alcanzando un punto en el que los propios actores llegan a confundir lo que es verdad y lo que no. De hecho, no se les permite dormir hasta el estreno, en un insomnio forzado que, junto a los ensayos en un hospital psiquiátrico abandonado, pone a punto su percepción.