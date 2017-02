Isabel Pantoja canta 'Se me olvidó otra vez' en directo en 'El Hormiguero 3.0'

Isabel Pantoja es una de las artistas más importantes de nuestro país. Por ello, la cantante ha hecho una de sus actuaciones más especiales aprovechando su visita a 'El Hormiguero 3.0'. La tonadillera ha cantado, en vivo y en directo, 'Se me olvidó otra vez' una de las canciones más cantadas de la artista. Como no podía ser de otra forma, no ha defraudado a su público, que la ha ovacionado como se merece.

