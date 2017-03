MÓNICA NARANJO EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Trancas y Barrancas nunca están contentos con sus retos. En esta ocasión, las hormiguitas han querido aprovechar la visita de Mónica Naranjo a 'El Hormiguero 3.0' para demostrar si la artista es una persona completamente normal, o tiene algún fallito. Después de esto no sabemos si Trancas y Barrancas tendrían hueco en 'Tu cara no me suena todavía', programa del que Mónica es jurado.