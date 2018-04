DANI MARTÍN

Durante la entrevista en 'El Hormiguero 3.0', el cantante Dani Martín le ha dedicado unas tiernas palabras a sus padres de los que se siente muy orgullosos. Sobre su madre asegura que "la vida no le ha permitido ser actriz, pero lo es" y en relación a su padre afirma que no se quiere jubilar porque tiene "a un montón de empleados y no quiere cerrar su negocio. Quiere seguir trabajando con 72 años".