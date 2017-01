'TU CARA ME SUENA' EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Menudo arranque de programa hemos tenido. Àngel Llàcer ha sacado a relucir el secreto mejor guardado de Chenoa. Este no era otro que el bombazo de que la cantante ha venido a nuestro programa sin ropa interior. Además, esto no ha sido por casualidad, si no que Pilar Rubio se lo ha aconsejado, porque su vestido era muy, muy apretadito.