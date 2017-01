BERTÍN OSBORNE EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Una relación de pareja no es duradera hasta que no supera la famosa 'barrera del pedo', y esto lo saben muy bien Bertín Osborne y Pablo Motos. Ambos nos han contado cómo superaron esta barrera y, además, los trucos que siguen para que sus mujeres no les echen de casa.