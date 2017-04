ANTONIO CARMONA EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Que Antonio Carmona da unas fiestas que no se pierde ni un alma, eso está claro. Pero, ¿a que no te imaginas a Tom Cruise cantando 'La bien pagá' a pleno pulmón en casa del propio Carmona? Pues bien, 'El Hormiguero 3.0' tiene la prueba gráfica de este momento y, muy atentos, porque no va a dejar indiferente a nadie.