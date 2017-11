El artista Jared Leto presentará su nuevo single esta noche en 'El Hormiguero 3.0'

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE

Esta noche, tendremos nueva visita internacional en 'El Hormiguero 3.0': el polifacético artista Jared Leto, líder de la banda 'Thirty Second to Mars'. Jared Leto –que también ha desarrollado una fructífera carrera como actor, ganando un Oscar y un Globo de Oro- nos hablará del esperado regreso de su banda, de su nuevo single 'Walk on water' y de las anécdotas más divertidas que le han ocurrido sobre los escenarios de medio mundo.