Amaia Salamanca, Jordi Alba, Iñaki Gabilondo y La Toya Jackson visitarán 'El Hormiguero 3.0' la próxima semana

SEMANA DEL 21 DE MAYO

El lunes, 21 de mayo, tendremos en 'El Hormiguero 3.0' a Amaia Salamanca, imagen de la campaña 'Bikini o bañador' de Women’secret, en la que es su segunda colaboración con la firma de lencería. La conocida actriz de series está además preparando nuevos proyectos. El martes, 22 de mayo, estará el futbolista del FC Barcelona y de la selección española, Jordi Alba. El defensa catalán, que acaba de conquistar el doblete (Liga y Copa del Rey) con el Barça, afronta ahora el reto del Mundial de Rusia. El miércoles, 23 de mayo, recibimos al periodista Iñaki Gabilondo, que viene para hablarnos de su programa 'Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años', cuya tercera temporada se estrena el jueves 24 de mayo. Y el jueves, 24 de mayo, visita por primera vez 'El Hormiguero 3.0', La Toya Jackson, hermana mayor de Michael Jackson y una de las artistas más populares de la familia, que visita España para presenciar en directo el musical 'Forever. The best show about The King of Pop'.