Su tía Ana y su primo Alberto vieron por televisión que Alicia les buscaba. Su tía dijo sentir una alegría enorme y llamó enseguida al programa para reencontrarse con su sobrina "quiero que mi sobrina sepa que no la hemos olvidado nunca". La madre de Alicia se quedó embarazada con 14 años y la noticia no sentó demasiado bien " no la apoyaron lo suficiente".



Alicia acude al programa en compañía de sus tías ¿que pensarán de todo lo que van a descubrir?