Una supuesta 'niña robada' se reencuentra con su madre biológica después de 28 años

‘El Diario’ lleva tiempo investigando la trama del tráfico de niños robados en nuestro país. En la actualidad 849 casos de bebés ‘desaparecidos’ han sido denunciados.



A nuestra redacción llega la llamada de Alejandro, un padre desesperado que está buscando a la familia biológica de su hija Pilar y sospecha que puede tratarse de un caso de niña robada, por todas las coincidencias con las historias que estaban saliendo en los medios de comunicación. Tras contarnos su experiencia personal y nos envía la historia clínica de Pilar, su partida de nacimiento y diferentes facturas de gastos de hospitalización.

Con toda esta información empezamos a investigar y a través de diferentes asociaciones y webs de Internet encontramos el siguiente mensaje: “hija te estamos buscando tus hermanas y yo. Naciste en Santa Cristina el 31 de marzo de 1982, sé que estás viva. Fuiste ochomesina . Te voy a encontrar. Contacto Inés Blanco”.

Luisa es la madre biológica de Pilar

Nuestro siguiente paso era dar con Inés Blanco, ya que todos estos datos coincidían, en principio, con los de Pilar. Tras mucho esfuerzo lo logramos y hablamos con Inés, la hija de Luisa. Nos contó la dura historia de su madre. Una mujer que asegura haber sido engañada para dar a su hija en adopción. Luisa llevaba toda la vida luchando, buscando y denunciando su historia en los medios.



Inés nos contó que su madre hacía unos meses que había acudido al hospital Santa Cristina a pedir documentación sobre el nacimiento de su hija y que le entregaron un informe. Lo recibimos y descubrimos algo muy importante: Comparando ambos documentos descubrimos coincidían los siguientes datos: lugar y fecha de nacimiento, entre otras coincidencias, v ambos documentos tenían el mismo número de expediente. El nombre de la niña era María, el de la madre Luisa. No había duda se trataba del mismo documento, la única diferencia era que en el informe de Luisa aparecía la palabra adoptada, algo que no es de extrañar ya que supuestamente todo estaba planeado con antelación.



Aún así esto no era suficiente para asegurar que Luisa y Pilar eran madre e hija, por eso sólo una prueba de ADN podía ayudarnos a obtener la verdad.



Los resultados de esa prueba genética determinan que Luisa es la madre biológica de Pilar. Para ambas, su vida hoy cambia por completo tras su paso por ‘El Diario’. Luisa soñaba con ver a sus 3 hijas juntas porque “siempre había vivido con la pena de no tener a una de mis hijas. Me fui de la Clínica con el saquito de mi hija en mis brazos y vacío. He vivido toda la vida con ese remordimiento. Tener a mi hija me ha devuelto la vida. Hoy por fin podré descansar en paz”. Pilar ansiaba con “ponerle cara a mi madre, saber cuáles son mis orígenes, darle un abrazo y un beso y tener una foto suya. Sólo puedo deciros gracias de todo corazón. Soy la mujer más feliz del mundo”.