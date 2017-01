El sueño de Alfonso se ha hecho realidad

El Diario se puso en camino y con La Caravana fueron a sorprender a Alfonso. Llegaron hasta Valdilecha y la cómplice fue su madre María que nos dice que Alfonso no sospecha nada. ¿Cómo se ha quedado Alfonso al verles aparecer? Alfonso aceptó la invitación de Sandra a visitar el programa y él dijo: "que de cabeza".



Alfonso es un ejemplo de superación, de valor y de generosidad. Por su familia piensa seguir adelante con todas sus fuerzas. Alfonso confiesa a Sandra que le gusta mucho la tele y que El Diario no se lo pìerde nunca. También dice que siempre ve la Ruleta de la Fortuna. "Quedé alucinado" cuando La Caravana le fue a visitar. En el programa le ponen a jugar a una ruleta particular. "El que sigue la consigue" es el refrán que le pusieron en el panel de El Diario. Y el premio por acertar el panel es conocer a Jorge Fernández.



Hoy, el hijo de María y Dionisio cumplirá su mayor ilusión: conocer a Jorge Fernández. Así fue el encuentro de Alfonso y Jorge Fernández. No te pierdas las cosas que se dijeron.