"Mi suegra dice que mi hija no es de mi marido", asegura Mari Carmen. A su marido le mandaron una carta diciéndole que su hijo no era de él, sino de un compañero de trabajo de su esposa. Por casualidad, la suegra encontró la carta y comenzó a difundir el bulo por el pueblo.



Al poco tiempo de encontrar la carta, Mari Carmen se quedó embarazada de su hija. Su suegra duda más de la paternidad de la niña, ya que el niño tiene un gran parecido a su familia. "Mi suegra me llamo putón y me echó de su casa", asegura Mari Carmen.



Mientras tanto Jaime, el marido, quiere que su mujer pida perdón a su madre y que todos hagan las paces, pero la situación no es nada fáci.

Carmen, somo suegra, reconoce que si su nuera no se porta bien, ella tampoco. Afirma que ella nunca ha dudado de la paternidad de sus nietos y que en el pueblo la conocen.

¿Se reconciliarán Mari Carmen y su suegra en el plató de El Diario?