“Sangrijola, estafadora y mala amiga”

Quiero luchar por lo nuestro

Antonia está harta de aguantar los abusos y desplantes de la que consideraba su amiga. Antonia y Enriqueta son conocidas de toda la vida, por diversas circunstancias se hicieron buenas amigas hasta que Antonia cayó enferma y no recibió ningún apoyo por su amiga "la he ayudado mucho y nunca he recibido nada"