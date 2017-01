"Salud para todos en este 2011"

La presentadora de El Diario, Sandra Daviu, ha contado que prefiere a Papá Noel y que este año como se ha portado muy bien le ha traído muchos regalos, entre ellos "un cepillo que quita la electricidad del pelo" con el que la presentadora dice estar encantada.

La mayoría de las preguntas han ido directas al esperado estreno de Sandra frente a las campanadas de este año."Nunca hubiese imaginado dar las campanadas" es algo que la presentadora reconocer hacerle especial ilusión "voy a disfrutarlo, a pasarlo lo mejor posible".

Sandra cuenta que está muy nerviosa y que ya ha empezado la cuenta atrás, pero que es algo que le ilusiona más aún teniendo a un compañero como es Jorge Fernández, "tener al guapetón de Jorge me tranquiliza pero estoy nerviosa porque es algo de lo que todo el mundo está pendiente".

Muchos le habéis preguntado acerca de si va a tener algún amuleto o va a seguir algún ritual el día de las campanadas, a lo que Sandra dice que no va a tener ni tiempo de reparar en ello "no me va a dar tiempo a hacer ningún ritual de los nervios que voy a tener antes de las campanadas."

La bienvenida a un año nuevo viene acompañada de deseos y proyectos, Sandra nos cuenta lo que le pide a este 2011 "lo primero que le pido es salud y que se acabe esta crisis" hablando de proyectos Sandra reconoce tener en mente celebrar el décimo aniversario del programa "10 años de programa es realmente una barbaridad y hay que celebrarlo"

La presentadora de El Diario también nos habla de como va a celebrar la nochevieja y de las claves del éxito para llegar alto en una profesión "Siempre hay que trabajar mucho, no perder el ánimo y tener un pelín de suerte".