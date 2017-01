"No sabe la edad de sus hijos"

Tenía 15 años cuando conoció a Yeray, de 18. A los cuatro meses de salir juntos, ella se quedó embarazada y tuvieron un bebé. Cuando el niño tenía un año, Yeray quería que el padre de Raquel le avalara para comprar un quad, pero como éste no firmó, Yeray se enfadó. Poco después se le pasó el enfado y Raquel se volvió a quedar embarazada pero Yeray se quedó sin trabajo y se marchó.



Hasta ese momento la relación de pareja era buena. "Hubo varias mujeres de por medio; me lo ha contado él", asegura Raquel. Desde que se rompió la relación, Yeray no ha querido volver a saber nada de los niños. "Incluso se cambia de acera si ve a los niños o se echa a llorar si va a acompañado", afirma la madre de los pequeños.



Raquel ha denunciado a Yeray por la ausencia de manuteción a los niños. "Él quiso quitarle los apellidos a los niños y no se por qué", se pregunta Raquel. Ella quiere que él retome la relación con los pequeños siempre y cuando se preocupe por los niños. Mientras tanto, Yeray asegura que Raquel le engañó y le dijo que tomaba el DIU. Piensa que el embarazo no fue un hecho fortuito."Me arrepiento de hacer conocido a la madre de mis hijos", reconoce el padre.

¿Se reconciliarán por el bien de sus hijos?