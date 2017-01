"Quiero volver con Benito"

ROMPIERON HACE UN MES

Mari quiere recuperar al hombre de su vida, Benito. Tubo una segunda oportunidad pero la dejo escapar. No soportaba el calor y necesitaba irse de vacaciones y Benito no quiso irse con ella. El problema fue que no hablaron en ese momento y lo podían haber hecho. Por eso Mari ha venido al programa a recuperarle. ¿Volverán juntos Mari y Benito?. ¿Se darán una segunda oportunidad?.