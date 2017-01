Francisco y Rocío llevan 5 años juntos y tienen una hija en común. Francisco dice de su mujer que " es lo mejor de mi vida" , el marido de Rocío dice que su relación tiene baches como cualquier otra familia pero no le da la mayor importancia. Rocío asume las palabras de su marido "está amargada y no me presta atención" y, pese a las afirmaciones de Francisco de que todo va bien, Rocío quiere dejar las cosas claras en El Diario. Fran se va a quedar de 'piedra'...