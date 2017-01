Meli ha venido al programa a declararse a un chico. Nos dice que "es la primera vez que me voy a declarar a un chico. Es muy especial para mi". Meli confiesa que "quiero declararme a un chico que conocí en la discoteca hace un año". Meli se siente muy atraída por él y quiere proponerle una relación. "Me gusta ese chico aunque soy más mayor que él. me encantan los jovencitos". Se entera en el programa que este chico tiene 18 años. Se queda sin palabras.



José Luis, de 18 años y de Huelva, estudia hostelería, trabaja, va a clases de baile... y es que le gusta estar siempre activo.