"Quiero conocer a mis hermanos"

"Dejé a Raquel con sus padres y me reprocha que no la haya criado yo. A Francisco, en cambio, le metí en un colegio aunque pronto le saqué para estar con él", dice Francisca. Aún así ella les decía que tenían tres hermanos por parte de padre. Dos de ellos, Iván y Sebastián, conocerán hoy a Francisco. Raquel no ha podido estar en El Diario.



Iván y Sebastian (con muletas tras un importante accidente de tráfico) recuerdan su infancia y se emocionan al hablar de los hermanos que no conocen. Hoy los tres hermanos podrán abrazarse por primera vez.

