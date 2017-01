"Quiero confesar que le he sido infiel"

José llega a El Diario para confesar a su mujer toda la verdad sobre su aventura. Hoy quiere intentar arreglar su matrimonio y quiere contar toda la verdad a su mujer. Ella no sabe que su marido le va a confesar que se acostó una vez con su amiga. Jose reconoce que engañó a su mujer. "Quiero confesarle a mi mujer que me acosté una vez con una chica". Nos dice que "mi mujer desconfía de mí porque he tenido una aventura".

A Sonia le gusta relajarse en el campo donde se olvida de los problemas cotidianos. Y es que, últimamente, tiene bastantes quebraderos de cabeza. Su marido quiere confesarle que se acostó una vez con otra mujer. ¿Cómo reaccionará?