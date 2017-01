"Queremos ver a nuestra hermana"

Anais y Amanda llevan nueve años sin ver a su hermana Judith y vienen dispuestas a recuperarla. La familia la está buscando desde hace 10 años, ¿estará dispuesta a volver a verlos?. Nos cuentan Anais y Amanda que "todos los recuerdos que tenemos de nuestra hermana son buenos. Queremos verla". También nos han dicho que "el tema de nuestra hermana es tabú. Nuestro padre no quiere decir por qué se fue".



Paqui, de 73 años, es la abuela de Anais y Amanda y echa mucho de menos a su nieta mayor. Dice que "nunca he superado que mi nieta se fuera. necesito saber de ella". Nos confiesa que "no entiende por qué mi nieta lleva 10 años sin venir a verme. Yo la crié". Asegura que su mayor ilusión es encontrar a su nieta después de 10 años.



Judith tuvo que madurar antes de tiempo y hacer su vida lejos de su familia. Su pasado le provoca resentimiento pero, también, cierta nostalgia. Nos ha confesado que no ha sido una niña feliz. Eso sí, tiene muy buenos recuerdos de su abuela paterna, "La quería muchísimo. La quería como si fuese una madre".

Así fue el reencuentro con sus hermanas y su abuela Paqui.