"Que no venga a verme al cementerio"

La relación de Josefa con sus hijos siempre fue buena hasta que se separó de su última pareja. Ahora no se habla con su hija Jennifer, que ha tenido un bebé. Además Josefa está enferma y ha sufrido una recaída. "Me enteré de que mi hija había dado a luz porque me dejaron una nota debajo de la puerta de mi casa", nos cuenta.



"Nadie de la familia me llamó por teléfono", asegura la infeliz abuela. Josefa trabajó duro para sacar a su familia adelante. Cerró su tienda cuando le detectaron un tumor en un pecho. Quiere pedirle a su hija que le deje ver a su nieto.



Jennifer tiene una versión distinta a la de su madre. Afirma que su ella le quiere cerca porque el otro hijo se ha alejado de ella. "Yo con tu permiso, me voy a ir", responde cuando Ainhoa le pregunta si quiere abrazar a su madre.



¿Nos traerá alguna sorpresa el final de esta historia? Un final espeluznante.