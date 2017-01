Iván ha descubierto miradas sospechosas entre uno de sus mejores amigos y su novia. Cree que a Juanma le gusta su novia porque tienen muchas conversaciones por el chat. Todavía Iván no se lo ha dicho claramente a Juanma y por eso ha venido a El Diario.

Juanma es animador turístico y se encuentra con Iván en El Diario, el que le pregunta claramente si le gusta su novia. Juanma intenta justificarse diciendo que puede ser que las miradas y las conversaciones lleven a error pero se confiesa delante de todos: "Me he acercado a tu novia porque en realidad la persona que me gusta eres tú".