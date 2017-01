Una pareja a punto de romperse

Yolanda quiere que su novio Paco elija entre sus amigos o ella. Nos confiesa que "estoy renunciando a mi hijo por un hombre que no me toma en serio". Yolanda está harta de que Paco dependa de sus amigos y quiere que cambie. Dice que "Si Francisco quiere recuperarme, tendrá que olvidarse de sus amigos".



Paco tiene 35 años y es de Murcia. Reconoce que ha cambiado y que ya no le apetece salir tanto como antes. Ahora es más casero y busca la tranquilidad. Paco dice que "seguro que no me quiere más que yo a ella", hablando de Yolanda. ¿Qué sucederá?