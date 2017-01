'Necesito ese trocito que falta en mi casa'

Jose Luis quería ser abogado pero al final no pudo porque su padre no quería. El no poder dedicarse a lo que realmente quiso le volvió una persona gris y tuvo problemas con las drogas. Pero en ese momento conoció a Mari Ángeles, la madre de Neftalí. Por muchos motivos la relación se rompe y Neftalí y su madre se marchan a Almería. Jose Luis se pone mucho peor hasta que muere. Tras una conversación telefónica en directo, Neftalí dice que no tiene inconveniente en volver a retomar el contacto con su tía.