"No se nada de mi padre"

Se ven por primera vez

La familia paterna de Adara necesita reencontrarse con ella después de 24 años. La madre de Adara rehizo su vida con otro hombre, y se quedó con su hija, algo que le distanció de su padre. Adara ha recibido los apellidos de su padrastro y dice no conocer nada de su padre biológico “no le he visto ni en fotos, no tengo nada de él” Adara solamente sabe que su padre falleció.