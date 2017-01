"Es una mentirosa y una falsa"

Juan está dolido y quiere romper con Yolanda. "Creo que no estaba enamorada de mí como yo de ella", afirma nuestro protagonista. "Me encontré una carta de amor del vecino en su dormitorio, recuerda con dolor. Hace un tiempo se reconciliaron en El Diario. Ella, que dijo que iba a cambiar, le hizo una promesa de amor en El Diario y él le perdonó. "No ha cambiado nada", afirma Juan.

A Juan no le cuadran las cuentas. Los dos hijos que tiene la pareja sí son suyos pero con el tercero, que está en camino, tiene muchas dudas. "Quiero romper con ella hoy mismo", dice Juan.

Yolanda cree que Juan debería ocuparse más sus hijos y que todo está aclarado. No se espera que Juan esté hoy en El Diario para decirle que la relación debe acabarse. A ella le duele que Juan le cuestione continuamente, aunque le quiere. Cree que hay personas que malmeten para que no estén juntos.



¿Volverán a darse una oportunidad? ¿Dejarán para siempre su relación? ¿De quién será el hijo que esperan?