La relación madre e hijo siempre ha sido regular y cuando pasó todo esto empeoro. vivía con su pareja, sus hijos y su madre pero en el trabajo se enamoro de otra persona de su mismo sexo y lo dejo todo por ella. A su madre no le sentó bien y no lo aceptó.



Cuando le desapareció una pulsera y unos pendientes me llamó para acusarme pero yo no le he cogido nada. No solo le ha acusado sino también le ha denunciado. ¿Cambiará de opinión su madre?.