Lucía quiere reencontrarse con su mejor amiga Loli. "Llevo 30 años sin ver a mi mejor amiga y sé que ella me necesita". Nos cuenta que "conocí a mi amiga hace 30 años en Barcelona y se convirtió en alguien muy importante". Sobre su amiga Loli nos dice que "mi amiga perdió a un hijo en una accidente y desde entonces, no es feliz".



Hace 10 años que la vida de Loli cambió. Todo se volvió negro para ella. Su hijo perdía la vida en un accidente y, desde entonces, ella no ha vuelto a ser la misma. Así fue el reencuentro...