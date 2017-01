Rafi viene a El Diario para contarnos la nula relación con su cuñada Lucía. "Llevo un año sin hablarme con mi cuñada por culpa de un hombre". Nos cuenta Rafi que "Mi cuñada era mi mejor amiga. Ahora no nos hablamos por culpa de mi ex novio". Ella pensaba que "mi cuñada quería malmeter entre mi novio y yo y la eché de mi vida". Sobre la relación con su hermano nos confiesa que "desde que no me hablo con mi cuñada mi hermano no me soporta. Está en mi contra".



Lucía vive con su familia y dice que, aunque a veces surgen roces con su madre, se siente protegida y apoyada por todos. Lucía no se habla con su cuñada desde hace 1 año, ¿harán las paces? Su cuñada quiere pedirle perdón por haberla echado de su vida. Las cuñadas hacen las paces.