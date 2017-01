Lady Gaga en El Diario

"Iba con paños menores y no en todos los sitios la dejan entrar así. Le gusta provocar", dice Josema, que conoció a Carmen cuando ésta era un chico. "Es la típica persona que se siente mujer y por problemas con su familia tuvo que irse de casa y de su ciudad".



"Yo ahora la veo un bicho", dice Josema, que asegura que su amiga entra en la discoteca y dice que trabaja allí. "Ha hecho suya la jaula y dice que es suya. Si los clientes del bar dejan una copa se la tira", nos cuenta su amigo, que ya no la aguanta más.



"El jueves fui con ella a comprar y nada más echó en la cesta leche y compresas. Se siente mujer y compra cosas de mujer", afirma Josema. "Luego le dio un currículum a la cajera", prosigue.



"Carmen dice que tiene enfermedades y no tiene nada", confiesa su amigo. "Es agresiva sin darse cuenta; tiene trastornos", dice Josema mientras Sandra no da crédito a lo que está oyendo. Hoy le dará un ultimátum a su amiga. ¿Cómo acutará Carmen al verse delante de las cámaras de televisión? ¿Se marcará un baile como a ella le gusta?