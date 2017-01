Fina ha llegado al programa porque, nos dice, "necesito salir del armario definitivamente. Hoy me declararé a una mujer". Nos ha contado que "La Nochebuena pasada salí del armario ante mi familia. Desde entonces soy libre". Fina confiesa en El Diario que "Me siento libre desde que salí del armario, aunque mi madre me rechaza". Además, Fina va a conocer a su pareja del chat en persona, ¿habrá feeling entre ellas?

Encarna no sale demasiado porque, como ella dice cariñosamente, tiene que cuidar a dos sargentos que son, su madre y su abuela, así que su vida es bastante tranquila y familiar. Esta tarde ha conocido a su "pareja" del chat, a Fina.

Fina ha confesado a Encarna que hay algo que le ha ocultado y es que ha estado casada con un hombre. Parece que Encarna se lo ha tomado bien, dice "que no pasa nada".