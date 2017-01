Ascensión, que viene de Madrid, cuenta en El Diario que sus cuatro sobrinos se están aprovechando de su padre. Ascención reconoce que su hermano no ha sido un buen padre, ni un buen hijo ni un buen hermano. "Mi hermano no fue un buen padre y ahora sus hijos se están vengando de él". Nos afirma que "mi hermano está enfermo y mi sobrina se aprovecha de él". Asegura Ascensión que "intenté advertirle a mi hermano sobre sus hijos pero no me hizo caso". Sobre su sobrina, dice que "no le daba de comer a su padre, sólo le quitaba el dinero".



Carmen, la sobrina, reconoce que su vida en estos momentos está un poco desordenada, aunque dice que en el amor ha encontrado una cierta estabilidad. Su tía Ascensión quiere que deje de causarle problemas a su padre y viva su vida.