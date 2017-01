'He hecho de todo por mi familia'

Ana Belén, de Valencia, confiesa en El Diario que 'He hecho de todo para sacar a mi familia adelante y no me arrepiento'. Nos afirma que 'He hecho todo lo que he podido para poder sobrevivir, para poder seguir adelante e incluso la prostitución'. Le preguntamos sobre quién sabe su situación y nos dice que 'Lo saben mi marido y mi hijo pero mi madre no lo sabe'. Cuando se lo comunique, Ana Belén piensa que 'no creo que reacciona mal al saber lo mío porque es una mujer muy abierta'.



Ana Belén no se avergüenza de lo que hace porque 'es para sacar a mi familia adelante, para que mi familia pueda tener un plato de comida'. Pero 'sí estoy cansada y quiero salir de ésto y por ello quisiera encontrar un trabajo'. Además, está embarazada de tres meses.



María, la madre de Ana Belén, tiene 59 años y ha tenido una vida muy dura. Tuvo tres hijas pero con dos de ellas perdió el contacto hace años porque fueron dadas en adopción, según ella, en contra de su voluntad.