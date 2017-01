Nikka es de Sevilla y quiere hacer cualquier cosa para salir en el papel cuché. Su lema en la vida es: "Hago cualquier cosa por ser famosa. Lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal".

Por eso Nikka no ha dudado en contar sus aventuras sexuales en El Diario, dice que perdió la virginidad con Miki Molina. Además ha confesado que estuvo saliendo con Ricky Martin y que ella ya sabía que el cantante era bisexual en la época en la que estaba con él.

También ha estado trabajando con Brad Pitt en la película Troya, y ella notó que el actor estaba interesado por ella, pero "lo rechacé por no ser mi tipo".

También ha tenido novios anónimos, como Javi, también músico, pero lo dejócon él porque le pilló liándose con otra.

Javi quiere ganarse la vida como músico, estaría dispuesto a hacer casi cualquier cosa por conseguirlo, incluso un montaje. Javi intentó llamar a Nikka para volver con ella, pero Nikka quiere que su ex se olvide de ella porque ella solo busca ricos y famosos. "Como tú no eres nadie, no me interesas", le ha dicho.