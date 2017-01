"Me hace la vida imposible"

Ana está harta de que su madre le recrimine y se pase el día mandándole cosas. "Se cree que tengo diez años", dice ella. Además cree que su madre es muy pesada y que trata a su hermana mayor de forma diferente. "Muchas veces me tira papeles del bolso y no sabe que me sirven; me lo tira todo, dice nuestra protagonista.



Su madre dice que ella no mete todo en el bolso "porque no puede". Sorprendida, no sabía que sería invitada en El Diario. La han engañado con un bolso de su hija, de la que dice que es despistada y desordenada. También cree que hace poco en casa, aunque agradece su esfuerzo: "No es todo lo responsable que debería ser con la edad que tiene". De sus otros hijos, que son mayores, dice que son más responsables.



"Estás todo el día encima de mí y ya tengo 20 años", dice . No quiere que su madre le mire más los bolsos y le tire cosas. Aunque reconoce que tiene muchos bolsos, afirma que su madre se pasa el día en su habitación investigando. "Se queda esperándome en el sofá a que yo llegue, aunque sean las cinco o seís de la mañana", apostilla .



En el bolso de su hija, Marita tiene una sorpresa. ¿Qué habrá dentro del bolso?