"No me hablo con mi hermana por culpa de mi sobrina"

Cuando enfermó su madre, María Ángeles metió a su sobrina en la casa para que la ayudase. Pero en realidad no estaba bien cuidada y su madre era la primera que no queria vivir con ella. Ángel lo comento muchas veces con sus hermanos pero no le hicieron caso.

Un día que hubo una pelea entre su sorbina y su hermano, decidió echarla de la casa, pero ella volvió. Un día que la chica durmió fuera, se cayo su madre y no estaba ahi para ayudarla pero su hermana Maria Luisa insistia en que siguiera viviendo su sorbina con su madre.