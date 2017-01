Jonathan, de 29 años, viene a El Diario dispuesto a demostrar que "no estoy con mi novia por interés y quiero demostrarlo". Raquel para él lo "es todo". "Quiero demostrar a mi novia que mi amor es verdadero cantándole una canción". Jonathan nos cuenta que "estoy enamorado de la voz de mi novia. Cada vez que me canta, me derrito".



Raquel tiene 19 años y se siente bastante afortunada por poder vivir haciendo lo que más le gusta. Y es que desde niña ha tenido muy clara su vocación. Raquel es cantante y ha tenido que hacer muchos sacrificios para llegar hasta donde está ahora.