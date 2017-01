"Dentro de un mes nos desahucian"

El 23 de junio, 'El Diario' se trasladó a Murcia porque ya los iban a desahuciar, era algo inminente, les echaban a la calle, los vecinos se movilizaron. Les mostramos lo que pasó ese día. De momento no se van hasta nueva orden.



El origen de la situación es un préstamo que pide el padre de Francisco hace siete años. El préstamo era para un audífono. "Mi padre puso de aval mi casa para un préstamo y nos echan a la calle". También nos dicen que "Mi padre firmó el préstamo medicado. No estaba en sus plenas facultades". "Los vecinos impidieron el desahucio. Pero no sabemos cuándo volverán"