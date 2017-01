¿Crees que Álvaro y Jaime han sido sinceros?

Álvaro llamó al programa porque quería hablar con su amigo y compañero de piso que se llama Jaime, para que le aclare sus sentimientos haci él. "Creo que le gusto a mi compañero de piso. Se me insinúa y me mira mucho". Álvaro nos confiesa que su amigo Jaime "me atraía, pero ya no. Ahora creo que le gusto yo a él". Nos ha dicho que "tras hacer un trío con mi amigo, pensé que me gustaba. Me sentí atraído por él". Álvaro cuenta que su compañero de piso "se me pasea casi desnudo y me mira mucho. Me siento incómodo".

Jaime es universitario, estudia Educación Física en Granada y le encanta la vida que lleva. Comparte piso con un buen amigo y su hermana y se divierten bastantes todos juntos. Su amigo Álvaro cree que le gusta y quiere que se sincere con él.

