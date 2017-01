Jessica viene a El Diario para saber si Blas es su padre biológico. Nos ha dicho que "No me encontré con el padre que esperaba". Asegura que "Confío en mi madre y espero que el resultado de ADN con Blas sea positivo". La madre de Jessiva dice que "mi ex mintió en el programa. Es el padre de mi hija y el ADN lo demostrará". Jessica dice que "concoer a mi padre ha sido una gran decepción. No me esperaba su frialdad". Nos cuenta que le dolió mucho "que Blas acusara a mi madre de infiel. Fue muy cobarde por su parte".



"Hoy el ADN demostrará que no miento. Blas es el padre de mi hija" dice la madre de Jessica. Y la prueba del ADn demuestra que Blas es el padre biológico de Jessica.