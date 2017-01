Julia la madre de Ana asegura que José Antonio es el padre de Ana, no tiene ninguna duda, sin embargo, su hija no la cree ya que por el publo oye rumores de que José Antonio no es su padre.

Sin embargo, el programa tiene las pruebas de ADN y el resultado de ellas es negativo, es decir, José Antonio y Ana no son padre e hija, a pesar de las pruebas Julia sigue insistiendo en que ella no ha estado con ninguna otra persona y que José Antonio es el padre de Ana.