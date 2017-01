Ana Belén se ha pasado por el plató de El Diario para hablarnos de su amigo Ota porque piensa que debe dejar el mundo Manga y vivir en el mundo real. Dice que "mi amigo Ota es un freak del mundo Manga y la cultura japonesa". Nos cuenta cómo conoció a su amigo Ota. está preocupada por él y dice que "si Ota no cambia y se relaciona con gente real, se quedará solo". Nos revela que su amigo "vive en su mundo, no tiene novia, no busca trabajo. Así no se puede vivir".



Todos sus amigos lo llaman Ota aunque este no es su verdadero nombre. Él se llama Rafael. Nos explica de donde viene su nombre y por qué se lo han puesto. Su amiga le desvela lo que piensa de él y le aconseja que se relacione más y que deje un poco su obsesión por el Manga.